Concerti jazz in pausa pranzo

Pausa pranzo con Break in Jazz da oggi al 22 maggio in piazza San Fedele. La rassegna, organizzata da Musica Oggi e dai Civici Corsi di Jazz di Milano, è alla 25ª edizione e torna nella piazza dove tutto è iniziato, con quattro concerti in pausa pranzo, dalle 13 alle 14. I protagonisti saranno alcuni dei migliori studenti dei Civici Corsi di Jazz affiancati dai loro docenti. Si parte oggi con un omaggio a Count Basie a cura della Civica Jazz Orchestra diretta da Luca Missiti. Domani Bop Meets Afro-Latin, a cura del gruppo di allievi diretti dal trombonista peruviano Humberto Amesquita. Mercoledì due concerti: gli studenti del chitarrista e docente Dario Faiella presenteranno il progetto Da Coltrane agli anni ‘80, mentre la seconda esibizione, intitolata Miles to Deep Purple, vedrà la partecipazione della formazione diretta da Marco Mariani. Infine, giovedì si esibirà il gruppo d’insieme guidato da Marco Vaggi con la musica di McCoy Tyner. R.R.