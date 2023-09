Concerti in piazza

Doppio concerto di fine estate domenica ad Arese. In piazza Alberto dalla Chiesa si terrà la XX Rassegna di Musica Bandistica a cura della Filarmonica "G. Verdi" di Arese. Il via alle 16 con la partenza della sfilata dalla sede bandistica di via dei Gelsi, tappa musicale alla Casa di Riposo Gallazzi Vismara e sfilata finale fino in piazza. Alle 18 l’inizio del concerto con la banda ospite: il Corpo musicale "Santa Cecilia-1900" di Palazzolo Milanese. (In caso di pioggia il concerto sarà rinviato a data da destinarsi). Mentre all’Agorà (via Monviso 7) sempre alle 18, nell’arena esterna si esibirà il "Creative Jazz Quartet" che interpreta il Songbook americano con un repertorio che spazia dagli Anni ’30 agli Anni ’50. Per l’occasione il caffè letterario sarà aperto dalle 17 alle 20.