Concerti, calcio e basket per combattere il degrado in piazza Duca d’Aosta

Al posto del degrado in piazza Duca d’Aosta, proprio di fronte alla Stazione Centrale, un palco per i concerti, un campo da calcio e un campetto da basket a fruizione gratuita oltre a una galleria d’arte urbana. Il Comune prova a riqualificare una delle aree più critiche della città e lo fa con un bando a cui per ora ha risposto Grandi Stazioni Retail, che da questa domenica a sabato 25 maggio organizzerà Welcage, un palinsesto di iniziative di musica, arte, sport, moda, intrattenimento, rivolti principalmente a ragazzi e ragazze della Generazione Z e Millennials. Piazza Duca d’Aosta si trasformerà in un vero e proprio villaggio multidisciplinare e d’intrattenimento. Oltre al palco e ai campi da cui siamo partiti, il villaggio avrà un mini-palco per talk e meet&greet con artisti e creatori di contenuti digitali.

L’assessora comunale Martina Riva commenta: "Sono orgogliosa di inaugurare questo palinsesto che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà diventare tratto caratterizzante piazza Duca d’Aosta, che rappresenta, a tutti gli effetti, uno dei biglietti da visita della nostra città. Come assessorato al Turismo, abbiamo lavorato intensamente su questa piazza, che è stata oggetto, negli ultimi anni, di taluni episodi di degrado. Sono sempre stata convinta che per implementare il senso di sicurezza di una città, l’impiego della forza pubblica sia necessario ma, da solo, non possa rivelarsi sufficiente: serve prima di tutto un presidio, perché abitare gli spazi e riempirli “di bello“ è la prima ricetta per scoraggiare e allontanare chi non è animato da buone intenzioni". Il bando resterà aperto fino all’8 settembre

M.Min.