Comune e commercianti regalano lo zainetto a 114 ragazzi in difficoltà

Zaini in omaggio agli alunni in difficoltà. In concomitanza col ritorno sui banchi, il sindaco Gianni Ferretti e l’assessore all’istruzione Rosa Di Vaia hanno consegnato 114 zaini scolastici ad altrettanti studenti delle elementari e medie di Rozzano. L’iniziativa è diventata realtà grazie alla collaborazione dei negozianti del territorio, che hanno fornito le cartelle (alcune modello ‘trolley’) nell’ambito di un progetto del Comune contro il caro-scuola. Per beneficiare dell’iniziativa, le famiglie hanno dovuto partecipare a un apposito bando e dimostrare di possedere i requisiti economici per poter usufruire di quest’opportunità.

"Siamo molto soddisfatti di quest’iniziativa, con la quale vogliamo intervenire sul fronte della disparità e del disagio scolastico per contrastare le conseguenze dei rincari che hanno determinato una crescita nel numero dei nuclei familiari in difficoltà – dichiara il sindaco –. Un ringraziamento alle realtà commerciali che hanno partecipato con entusiasmo al progetto e permesso di trasformarlo subito in realtà".

"Siamo convinti che la scuola debba continuare a rappresentare il primo presidio d’inclusione – aggiunge l’assessore all’istruzione –. Essere attenti ai bisogni di chi fa più fatica vuol dire farsi promotori di una solidarietà virtuosa e costruttiva. Un ideale importante, che vogliamo portare avanti proprio a partire dalla scuola".

La consegna degli zaini s’inserisce in un più ampio piano di azioni realizzate dal Comune per supportare il diritto allo studio.A.Z.