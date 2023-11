Comune aperto senza appuntamento oltre al mercoledì si aggiunge il venerdì: "Vogliamo agevolare i cittadini"

Comune aperto al pubblico senza appuntamento anche il venerdì. Considerato il successo dell’apertura del mercoledì, l’Amministrazione ha deciso di aprire al pubblico un altro giorno a settimana. I cittadini possono accedere agli uffici per tutte le pratiche (tranne uffici tecnici). Oltre allo sportello polifunzionale, aperti gli uffici relativi a servizi sociali, culturali, scolastici, sport e tempo libero, il servizio Entrate. Questi gli orari, dalle 8.30 alle 12.30, con accesso fino alle ore 12. Nel pomeriggio dalle 14 alle 16.30, con accesso fino alle ore 16. Aperto negli stessi orari anche lo sportello accoglienza per i cittadini che hanno bisogno di informazioni. "Abbiamo fatto questa scelta per agevolare i cittadini che non sono in grado di utilizzare l’agenda online per prenotare i propri appuntamenti - spiega l’assessore Lucia Rocca -. I dati comunque ci confermano il funzionamento dell’agenda che piace alla maggioranza dei cittadini". Ro.Ramp.