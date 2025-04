Compra t-shirt da 2,95 euro e ne ruba altre 5

Si è presentata alla cassa con una t-shirt da bambino, pronta a pagare 2,95 euro. Peccato che in una busta di tela nera nascondesse cinque capi d’abbigliamento di valore ben più elevato (156,75 euro), appena rubati nello stesso esercizio commerciale. Così, nella tarda mattinata di giovedì, la ladra seriale S.S., trentottenne romena residente in zona Gallaratese, è stata arrestata per tentato furto aggravato all’Oviesse di via Quarenghi. Ad allertare gli agenti del commissariato Bonola, guidati dal dirigente Carmine Mele, già impegnati in quelle ore in un servizio anti-furti, è stata la direttrice del negozio, che ha segnalato che la donna si era rifiutata di mostrare il contenuto del sacchetto all’addetto alla vigilanza: perquisita, celava in un’altra borsa un arnese curvo di metallo abitualmente utilizzato per rimuovere le placche anti-taccheggio. Da lì le manette, d’intesa con la pm di turno Alessandra Cerreti.

N.P.