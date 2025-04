Commissione Sanità: "In Martesana serve un nuovo ospedale"

Nuovo ospedale in Martesana, proposta presentata al Pirellone. Si è tenuta ieri l’audizione, chiesta nei giorni scorsi da Nicolas Gallizzi, Nicola Di Marco e Lisa Noja, del gruppo promotore della proposta di realizzazione di un nuovo nosocomio di primo livello nella zona nord dell’ASST Melegnano Martesana. A corredo della proposta presentata ai commissari e al vicepresidente della commissione Roberto Anelli i numeri aggiornati delle prestazioni sanitarie nell’area interessata, delle specialità ad oggi presenti (e non presenti: neurologia, oculistica, urologia, pneumatologia e neonatologia) a Melzo e Cernusco, dei ricoveri e della "migrazione passiva" dell’utenza. L’ipotesi quella di un nuovo ospedale da 350 posti letto, del costo approssimativo di 315 milioni di euro, da realizzarsi a Melzo, Gessate o Gorgonzola. "È andata bene - così Angelo Lavagnini, del gruppo promotore - ma non finisce qui. Il prossimo passo sarà una mozione di Gallizzi in consiglio regionale". A margine dell’incontro anche Nicola Di Marco, del Movimento5stelle: "Una riflessione va fatta, decisioni importanti vanno prese. Un nuovo ospedale sarebbe la migliore risposta alle istanze che oggi ci sono state sottoposte. Vanno recuperati vent’anni di nulla".

M.A.