Commerciante aggredito in strada Due in fuga con 36 orologi

Forse l’hanno seguito. Poi l’hanno aggredito alle spalle, neutralizzando qualsiasi tentativo di reazione: il rappresentante di orologi si è ritrovato a terra, malmenato da due sconosciuti di cui non è stato in grado di fornire descrizioni particolarmente dettagliate. I rapinatori hanno afferrato la valigetta con 36 cronografi di vari marchi e sono scappati a piedi. Stanno indagando gli agenti di polizia sulla rapina andata in scena giovedì sera in via Belinzaghi, a due passi da viale Marche: un sessantottenne, che poco prima era uscito dal suo ufficio di via Albricci, è stato picchiato e derubato di un bottino che si aggirerebbe sui 300mila euro. Subito dopo il raid, l’uomo ha dato l’allarme al 112: i sanitari di Areu lo hanno trasportato in codice giallo al Niguarda, le sue condizioni non destano preoccupazione nei medici. Agli investigatori delle Volanti, l’uomo ha riferito i suoi ultimi spostamenti, rendendo così verosimile l’ipotesi del pedinamento a distanza. Un aiuto all’inchiesta potrebbe arrivare dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.