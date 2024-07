Comitato Rondò Torretta: "Serve mappare le criticità"

A un anno dalla fondazione, il comitato cittadino del quartiere Rondò Torretta fa un bilancio delle attività e delle iniziative proposte per migliorare il territorio. "Il comitato - spiegano dal gruppo - ha l’adesione di residenti, negozianti e realtà imprenditoriali della città. Sorto per iniziativa dei cittadini, ha raccolto centinaia di firme contro il degrado. Siamo un comitato civico, apolitico e apartitico, il cui scopo è rappresentare le necessità del quartiere, collaborando alla risoluzione dei problemi in sinergia con le istituzioni e la politica". Secondo il comitato, "il quartiere Rondò Torretta è da diversi anni oggetto di un processo di degrado e ghettizzazione che produce un clima di insicurezza. Si sono verificati diversi cambiamenti in questi mesi, tra cui l’aumento della popolazione da Milano a causa degli affitti troppo alti. Per la presenza di molti stranieri, è necessario un incremento dei servizi di mediazione culturale per informare i nuovi cittadini. Anche alcune fasce della popolazione italiana andrebbero aiutate con servizi informativi per il rispetto della civiltà e convivenza sociale". Riguardo al tema sicurezza: "Serve una mappatura delle criticità e delle necessità del quartiere. Lo abbiamo proposto più volte e attendiamo aggiornamenti".

È fondamentale "la sinergia con associazioni e comitati creando tavoli di lavoro condivisi con le istituzioni per affrontare le problematiche".