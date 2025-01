Comitato all’attacco: giù le mani dai tigli. Raccolte 2mila firme

Oltre 2mila firme per cercare di salvare dall’abbattimento i tigli di piazza delle Associazioni. A metà gennaio la petizione promossa dal comitato "Tiglio non ti taglio" verrà depositata in Municipio, all’attenzione del sindaco e dell’amministrazione cittadina. La richiesta è rivedere il progetto di restyling di piazza delle Associazioni, che prevede il taglio dei 13 tigli oggi presenti in quell’area. Si tratta di piante decennali, che il comitato chiede di salvaguardare. "Di tutte le piante che oggi sono sulla piazza - fanno sapere dal comitato - chiediamo di salvaguardare almeno il filare centrale, sul modello di quanto già avvenuto in piazza Garibald. Riteniamo che una soluzione sia possibile". A.Z.