Comitati del controllo di vicinato. Nasce il tredicesimo gruppo

Il progetto “Comitati del controllo di vicinato“ funziona e si amplia. Avviato nel 2017 con l’obiettivo di sperimentare la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nell’attività di sorveglianza del territorio, ai 12 gruppi, nati all’interno di condomini e villaggi, sta per aggiungersi un tredicesimo gruppo che coinvolgerà le vie Gramsci, San Vittore, Monte Bianco e Gran Sasso. "Per la prima volta nascerà un gruppo al di fuori di un villaggio o condominio, a dimostrazione che l’unico requisito necessario è la collaborazione tra vicini di casa", ha dichiarato il vicesindaco Mauro Aggugini. Per illustrare il progetto le famiglie residenti nelle vie indicate sono invitate a partecipare a un incontro che si terrà giovedì 15 alle 18.30 alla Casa delle associazioni (viale dei Platani 6), sala B. Saranno presenti il vicesindaco e Stefano Carli, che coordina i gruppi.