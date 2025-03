Comicità arma contro la mafia: "Ce l’ha insegnato Impastato"

Teatro tra comicità e impegno. Lunedì alle 20,45 il sipario di Metropolis si alza su “Falcone, Borsellino e le teste di minchia (il ridicolo onore)“ di Giulio Cavalli; un coraggioso lavoro di impegno civile e di denuncia che fa riflettere anche facendo ridere. Un’occasione per ricordare i due martiri dello Stato. "Fin dai tempi dei giullari si è capito che la risata è un mezzo formidabile contro i potenti. Ce lo ha insegnato anche Peppino Impastato nella sua battaglia contro la mafia, che poi lo ha ucciso nel 1978 – spiega Cavalli –. Con lo spettacolo in cartellone al Metropolis proviamo a riprendere questa tradizione, con l’obiettivo di smontare figure di boss quali Riina, Provenzano o Matteo Messina Denaro. Abbiamo iniziato a portarlo a teatro prima dell’arresto di Messina Denaro e, ovviamente, abbiamo poi aggiornato il testo". Martedì alle 20,45 sarà invece la volta del grande schermo con la rassegna “Torneranno i prati“ con l’action crime “Love lies bleeding“ con Kristen Stewart e diretto da Rose Glass, film che rientra tra le attività del progetto “Z-.Power Young People back to the movies“ a cura di Cineteca Milano e finanziato dalla Regione nell’ambito del bando Giovani Smart, che supporta progetti per favorire l’aggregazione, la socializzazione e l’inclusione sociale dei giovani. La.La.