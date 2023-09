Colto da malore perde i sensi in acqua e muore a 75 anni

Colto da un malore perde i sensi in acqua e muore: il cadavere recuperato a centinaia di metri di distanza. La vittima è un 75enne residente in provincia di Milano che alloggiava in una struttura ricettiva del lungomare Dante Alighieri con un gruppo di amici. Erano circa le 17,45 quando è scattato l’allarme: "C’è un cadavere in acqua", queste le parole di alcune persone che si trovavano in spiaggia, all’altezza dello stabilimento balneare ‘Bagni Firmina 84’ e hanno notato in riva un corpo che galleggiava. Immediato l’allarme alla Capitanieria di porto: sul posto si sono precipitati gli ufficiali dell’Ufficio locale marittimo di Senigallia e i carabinieri, ma era troppo tardi. Il corpo dell’anziano si sarebbe allontanato di circa 200 metri prima di essere notato, mentre le persone che si trovavano in vacanza con lui cominciavano a insospettirsi non vedendolo uscire dall’acqua.