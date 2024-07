Milano, colpito dal tram in piazzale Maciachini: 42enne in ospedale

Milano – Un uomo è stato urtato da un tram in piazzale Maciachini a Milano, questa mattina – martedì 23 luglio – poco prima delle 7.

Il ferito, che non è in gravi condizioni, è uno straniero di 42 anni che è stato portato all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo abbia attraversato la strada all’improvviso, in un punto lontano dalle strisce pedonali: il conducente del tram se lo è ritrovato davanti all’improvviso, senza il tempo di frenare.

Fortunatamente il 42enne non è rimasto incastrato nel mezzo, evitando così conseguenze peggiori. Soccorso in codice rosso, è sempre rimasto cosciente ed è stato poi portato in ospedale in codice giallo. In ospedale anche il conducente del mezzo pubblico, che ha 52 anni, ma per il forte stato di choc.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno soccorso entrambi, anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale per ricostruire l'accaduto e indirizzare la circolazione inevitabilmente rallentata, in una zona particolarmente trafficata come quella di Maciachini, lungo la circonvallazione esterna.