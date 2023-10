Colori in periferia: "Ci sentiamo un po’ speciali anche noi"

Il cielo sarà sempre azzurro sulla facciata della casa popolare di via Amoretti 12, a Quarto Oggiaro, dove da una manciata di giorni brilla un murale alto 18 metri con tre uccellini dai colori accesi, posati sui rami, a firma dell’artista Pao. Accanto a quel dipinto, c’è chi si affaccia. "Una sensazione strana, sicuramente positiva. Abito qui da più di 50 anni e non ho mai avuto qualcosa di così bello sul muro di casa. Ora so che la gente, entrando nel quartiere dopo aver superato il ponte, vede questo dipinto come se fosse un benvenuto. E allora sorrido: ci sentiamo un po’ speciali anche noi". Un pensiero felice per Gloria Roncaglioni, di 75 anni, che vive in via Amoretti 12 dal 1971. "Nel 1977 mi sono sposata, e da allora in casa c’è anche mio marito Giordano". Adesso sono entrambi contenti di poter ammirare l’opera d’arte di Pao. "In realtà, per vederla bene dobbiamo uscire e guardarla da lontano, perché è proprio sulla nostra facciata. Però dall’alto vediamo le persone che si fermano ad ammirarla. E allora ci sentiamo pieni di bellezza, nonostante l’età e i problemi di salute. Per fortuna, ad aiutarci ci sono i vicini". E anche il murale, dal titolo “Siamo tutti sullo stesso ramo“, che promuove la rinascita e l’inclusione, assume ancora più valore. Però non c’è solo il lato positivo: "Quella porzione di muro adesso è molto bella – continua Natalia Ruggeri, altra abitante – però occorre pensare alla manutenzione di tutto il resto: le facciate, e non solo, sono da sistemare", nelle case di via Amoretti, di proprietà del Comune. E non è la sola a dirlo: ad annuire, attorno, ci sono altri residenti.

Intanto, l’arte rappresenta un aiuto in un quartiere che da anni cerca il suo riscatto e che lotta contro i pregiudizi e la "cattiva fama". L’opera, realizzata grazie all’imprenditore filantropo Cristian Trio, è un passo in più per la rigenerazione. "L’opera si inserisce in un contesto di riqualificazione del quartiere che prosegue da diversi anni grazie all’attivismo di associazioni e cittadini desiderosi del cambiamento", parole di Fabio Galesi, vicepresidente e assessore all’Ambiente del Municipio 8.

M.V.