Milano, 4.000 nuovi punti di ricarica per auto elettriche entro due anni: la mappa di A2A

L’azienda A2A – principale distributore di energia in Lombardia – ha annunciato che nei prossimi due anni installerà a Milano circa 4.000 punti per la ricarica di automobili elettriche, di cui almeno 2.400 entro quest’anno. Attualmente, nel capoluogo lombardo, ci sono poco più di 530 punti di ricarica, solo 285 gestite da A2A. Se l’obiettivo sarà rispettato, Milano diventerà una delle città d’Europa con la maggior densità di colonnine.

L’annuncio segue la buona riuscita del progetto pilota avvenuto a Brescia lo scorso anno. Le colonnine saranno a “ricarica lenta” fino a 7 kilowattora e, grazie alle dimensioni ridotte, saranno posizionate in prossimità degli spazi di sosta blu e gialli della città, consentendo di lasciare l'auto collegata di giorno e di notte per tutto il tempo desiderato.

Disegnate dall’azienda Giugiaro Architettura sono pensate per non impattare sulla rete elettrica cittadina. Le City Plug erogano energia in bassa potenza e, grazie alla tecnologia Dynamic Load Management, possono alimentare fino a 14 punti con un unico contatore, massimizzando il numero di vetture collegate al singolo dispositivo.

La mappa delle attuali colonnine

L’inaugurazione

Il progetto e stato presentato oggi a Milano in via Manara dove A2A, in sinergia con l’amministrazione comunale, ha inaugurato la prima area di ricarica cittadina con City Plug, la soluzione per conciliare l'incremento delle infrastrutture per veicoli elettrici con la tutela dell'armonia e della funzionalità degli spazi urbani. Inoltre, grazie al loro sistema innovativo di bilanciamento sulle varie prese, queste colonnine permettono di minimizzare il carico sulla rete elettrica urbana.

“Le City Plug progettate da A2A E-Mobility costituiscono una splendida rivoluzione per Milano e per l'intero sistema della mobilita urbana sostenibile”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “La presenza capillare e discreta di colonnine di ricarica nei parcheggi non solo avvicinerà la nostra città alle grandi metropoli del mondo che hanno già adottato sistemi simili, ma darà un positivo impulso alla diffusione di veicoli elettrici, contribuendo cosi al processo di transizione ecologica che da tempo Milano ha avviato.”.

“Milano sta rispondendo attivamente alla sfida della transizione energetica e alla necessita che gli spostamenti diventino a zero emissioni”, ha dichiarato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A. L’azienda, ha detto, “scommette sul fatto che il capoluogo lombardo, anche grazie a questa capillare infrastruttura, accelererà la transizione elettrica, e per questo ha progettato soluzioni che, riducendo sensibilmente il costo di investimento per ogni punto di ricarica, non richiedono uno stallo dedicato, ne fissano un tempo limite di occupazione della colonnina, come invece avviene oggi per ogni altra colonnina sul territorio nazionale”.