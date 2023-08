Cologno Monzese, lite a bottigliate e spari nella notte al parco: feriti due giovani

Milano, 7 agosto 2023 - Notte di violenza nel Milanese. Due uomini di origini sudamericane sono rimasti feriti nel corso di una lite scoppiata nella notte in un parco di Cologno Monzese, in provincia di Milano. Poco dopo le 4 i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni sono intervenuti nell'area verde di via Ovidio al quartiere Stella dove hanno trovato i due feriti di 25 e 28 anni. Uno con una lesione superficiale al braccio da arma da fuoco e l'altro colpito da una bottigliata.

A terra sono stati trovati e recuperati tre bossoli di piccoli calibro. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano e al San Gerardo di Monza, nessuno in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione la lite sarebbe scoppiata per futili motivi durante una festa in cui si sarebbero consumate bevande alcoliche. I due feriti in stato di ubriachezza non sarebbero stati in grado di fornire indicazione ai militari per individuare i responsabili.