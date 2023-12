Cologno Monzese, bambina di 11 anni investita: trovato il pirata senza patente

Cologno Monzese (Milano) 18 dicembre 2023 – Guidava senza patente il pirata della strada che ha investito una studentessa di 11 anni fuori dalla scuola di via Volta. Grazie al paziente lavoro degli agenti della polizia locale di Cologno Monzese, è stato identificato il responsabile dell’incidente che, lo scorso venerdì 15 dicembre, ha causato l’investimento della ragazzina, soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele.

L’automobilista, pur rendendosi conto della gravità dell’evento, non si era fermato a prestare aiuto alla giovane e si era dato alla fuga fino a raggiungere il proprio comune di residenza in Campania. Fin da subito le attività investigative della polizia locale si sono concentrate sulla raccolta delle testimonianze rese dai presenti, per poter raccogliere ogni informazione utile a identificare il veicolo dell’investitore. Dalle notizie parziali sulla targa e dalle notizie sul modello del veicolo, dopo un’attenta analisi dei dati registrati dal sistema di lettura targhe dei numerosi impianti di videosorveglianza diffusi sul territorio, gli agenti del comando di Largo Salvo D’Acquisto sono riusciti a rintracciare l’intestatario del mezzo: una società di leasing che lo aveva dato in locazione a un’altra società che, a sua volta, lo aveva noleggiato a un soggetto, il quale lo aveva temporaneamente prestato a un conoscente. Seguendo questo gioco di “scatole cinesi”, in pochi giorni si è riusciti a identificare il responsabile dell’incidente, un giovane cittadino italiano. A complicare le indagini c’è stato anche un tentativo di depistaggio, confezionato con una falsa denuncia di furto del veicolo. Il guidatore è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver causato l’incidente, per lesioni personali, per aver omesso il soccorso e per essersi dato alla fuga. Ad aggravare il quadro, la guida senza patente, rivelatasi recidiva e quindi procedibile penalmente. Il padre dell’11enne in questi giorni aveva lanciato un appello al pirata della strada, chiedendogli di costituirsi volontariamente.

“Fondamentale per la buona riuscita dell’operazione sono state le testimonianze di tre colognesi che hanno assistito al fatto e tra questi voglio ricordare il fattivo apporto di uno studente tredicenne che, grazie a una ricostruzione approfondita, ha permesso di identificare con precisione il tipo di auto – ha rivelato il sindaco Stefano Zanelli -. Aiutare le forze dell’ordine nel loro lavoro è un grande gesto civico e quando a compierlo è un cittadino così giovane non possiamo che esserne fieri ed orgogliosi”. Anche l’assessore alla Sicurezza Alessandro Del Corno ha espresso soddisfazione per come si è risolta l’indagine.

“Esprimo gratitudine e soddisfazione per l’imponente attività investigativa compiuta dal comando. La prontezza e la preparazione dei nostri agenti, lo spiccato senso civico dei testimoni e il supporto dell’imponente sistema di videosorveglianza attivo sul nostro territorio cittadino, hanno permesso di assicurare alla giustizia il responsabile di un fatto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Alla giovane studentessa mando i migliori auguri di pronta guarigione”. L’11enne era stata trasportata in ospedale in codice verde, riportando diverse ecchimosi, con una prognosi di una settimana.