Cologno, bimba di 11 anni investita sulle strisce vicino scuola: caccia al pirata della strada

Cologno Monzese (Milano), 16 dicembre 2023 – E’ caccia al pirata della strada che ieri pomeriggio a Cologno Monzese ha investito una bambina di 11 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 14, nei pressi della scuola media di via Volta. Ed è probabile che la piccola stesse tornando a casa dopo le lezioni, quando è stata falciata dalla vettura.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto non si sarebbe fermato dopo aver investito la piccola. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza con automedica e ambulanza. La bambina è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele. Le sue condizioni non sono gravi ma nella caduta ha riportato diverse contusioni.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi sono intervenuti gli agenti di Polizia locale. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la fuga del pirata.