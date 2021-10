Cologno Monzese (Milano), 5 ottobre 2021 - “È in arrivo un carico di droga”. La segnalazione è arrivata dalla polizia locale di Sesto San Giovanni, che da giorni stava indagando su un giro di eroina nell’hinterland, dal distributore di medie dimensioni fino al mercato al dettaglio. Il comando di Cologno Monzese, a sua volta impegnato a ricostruire la filiera dello spaccio nel Nord Milano, ha così potuto sequestrare mezzo chilogrammo di eroina in un parco nella zona di viale Lombardia.

Una volta individuato il luogo per la “staffetta”, dopo l’attività investigativa di Sesto, gli agenti colognesi hanno iniziato un servizio di osservazione del giardino pubblico, trovando il panetto di panetto di stupefacente, che era già stato tagliato e pronto per essere dosato. Il mezzo chilo di eroina era stato occultato sotto terra: i ghisa hanno dovuto letteralmente disseppellirlo. Troppo frequentato il parco, per poter svolgere un servizio di appostamento e aspettare che il corriere andasse a prenderlo. Troppo rischioso attendere, perché il giorno dopo l’area verde sarebbe stata teatro della festa patronale. Così, la polizia locale ha deciso di prendere il panetto e portarlo in comando per effettuare le prime analisi con gli strumenti a disposizione.

Dalle prime verifiche, è risultato che la droga fosse un mix molto impuro tra eroina tagliata con altre sostanze chimiche. Potrebbe trattarsi di cobret, la droga a base di eroina ottenuta trattando ulteriormente i prodotti di scarto della raffinazione, una forma grezza, poco raffinata e sporca. In un mese questo è il secondo sequestro di eroina, effettuato dalla polizia locale di Cologno. Anche la prima volta, i ghisa hanno rinvenuto da un parco, sotto terra, mezzo chilogrammo di sostanza. L’indagine, anche grazie allo scambio di informazioni e di mesi di attività da parte dei due comandi di Sesto e Cologno, continua a 360 gradi per cercare di ricostruire la filiera dello spaccio tra le due città e per cercare di contrastare il consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.