Lavori al Cineteatro Peppino Impastato: 700mila euro per il nuovo look

Non senza problemi, il Cineteatro Peppino Impastato si sta rifacendo il look, con una manutenzione straordinaria finanziata dai fondi del Pnrr e di Regione Lombardia. Gli interventi di riqualificazione, già iniziati, riguardano sia l’efficientamento energetico sia la ristrutturazione esterna e interna con la realizzazione di un nuovo sistema a teatro delle sedute, con una tribuna da 231 posti e l’ampliamento del palco, di un cappotto e la sistemazione degli spazi in via Volta. Sarà rifatto anche l’ingresso dell’edificio, che diventerà anche a misura di disabile. Il termine dei lavori, secondo il contratto stipulato con la ditta appaltatrice, è previsto in primavera. Per rendere il cineteatro più moderno ed efficiente saranno spesi 700mila euro tra finanziamenti ministeriali e regionali. Un progetto pensato più di un anno fa, licenziato poi a marzo dal commissario prefettizio, che vede finalmente la luce. "A causa di alcune problematiche, che non sono dipese dalla nostra volontà, gli interventi sono partiti con un leggero ritardo e per questo motivo, come amministrazione comunale, ci stiamo impegnando per gestire al meglio il proseguimento dei lavori secondo il cronoprogramma – hanno dichiarato il vicesindaco con delega allo Sport e alla cultura Loredana Manzi e l’assessore ai Lavori pubblici Loredana Verzino –. Comprendiamo il disagio momentaneo arrecato agli utenti, ma l’obiettivo finale è quello di avere un cineteatro che possa offrire migliori servizi, con una migliore fruibilità degli spazi interni ed esterni". Classe 1970, poi ampliato negli anni Novanta, è il primo intervento sostanziale che vedrà un cappotto capace anche di isolare acusticamente il palazzetto oltre che ridurre dispersioni e consumi energetici. Gli abbonamenti già acquistati resteranno validi e potranno essere utilizzati al termine della riqualificazione.

Laura Lana