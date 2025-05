A Cologno è lotta alle barriere, invito ai cittadini per attivarsi: “Segnalate gli ostacoli in città”

Cologno monzese (Milano) – Un incarico per la redazione del piano e il coinvolgimento dei cittadini. L’Amministrazione ha dato avvio a un percorso che porterà alla redazione del Peba, il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, “con lo scopo di valutare le iniziative da intraprendere per garantire la massima accessibilità agli spazi e ai luoghi pubblici della città - spiega il sindaco Stefano Zanelli -. Per predisporre questo programma è importante la partecipazione di tutti i cittadini che vogliono esserne partecipi con segnalazioni, indicazioni e suggerimenti”.

Per farlo il Comune ha predisposto un questionario online, la cui compilazione in forma anonima è possibile fino al 20 maggio. Spostamenti, accessibilità a mezzi, luoghi ed edifici pubblici, percorsi critici, abitudini: sono le domande a cui i volontari potranno sottoporsi per fornire una prima mappa di problemi e bisogni.

Soddisfatto il comitato Zero Barriere, che nei mesi scorsi ha stipulato un patto di collaborazione con il Comune con per realizzare coloratissime rampe attraverso la donazione di mattoncini Lego, che vengono poi assemblati dai Talents Lab. La prima era stata montata in Villa Casati e altri raccogli mattoni sono stati allestiti in varie parti della città.

“L’abbattimento delle barriere è uno dei temi che ci sta coinvolgendo di più negli ultimi anni. Il questionario è un ulteriore passo in questa direzione: un atto piccolo, ma concreto, un non limitarsi semplicemente a lamentarsi, ma a essere parte di un percorso importante”, commentano dal comitato, che giovedì compie 3 anni di attività e festeggia con un incontro pubblico alle 19 nella sala di via Pascoli 29.

“Quest’anno proponiamo di trovarci e parlare insieme di quanto fatto finora e quanto c’è ancora da fare. Faremo una chiacchierata collettiva sullo stato dell’accessibilità a Cologno. Anche questo è un gesto concreto, piccolo, per cercare insieme di abbattere le barriere nella nostra città”.