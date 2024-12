Cohousing tra anziani e fuorisede della Statale

Studenti e anziani, sotto lo stesso tetto, per contenere le spese dell’affitto ma non solo: si chiama “Attiva-mente” ed è un progetto sperimentale di coabitazione e mentoring tra giovani e over 65, che verrà realizzato dalla Statale di Milano con Regione Lombardia. Lo studente avrà un rimborso per le spese di locazione (Regione Lombardia ha stanziato 400mila euro) in cambio aiuterà il padrone di casa “senior“ con attività di volontariato, accompagnandolo per esempio a visite mediche, dandogli una mano con la tecnologia, condividendo momenti di svago, come uno spettacolo teatrale. Parte la prima fase: la Statale diffonderà il progetto per individuare gli studenti interessati e capirne le esigenze e le attitudini. Parallelamente, verranno coinvolte le istituzioni cittadine e gli enti del terzo settore per l’individuazione di over 65 disponibili. Si incroceranno poi domanda e offerta. Un’occasione di "arricchimento per i giovani" e una "misura concreta e sperimentale che viene incontro al diritto allo studio", sottolinea la rettrice Marina Brambilla. "Dopo l’avvio delle iniziative promosse dall’Università di Pavia e Bergamo oggi mettiamo a terra anche il terzo percorso che nel capoluogo lombardo saprà valorizzare il patrimonio umano e di competenze degli over 65 e garantire uno spazio abitativo in città per gli universitari", commenta l’assessore regionale Elena Lucchini che ha presentato il patto in Statale insieme alla rettrice e a Giacomo Pangrazzi, presidente della Conferenza degli Studenti.

Restando in tema di caro-affitti, è arrivato ieri il via libera da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca per uno stanziamento di 14.773.742 euro all’Università di Milano-Bicocca per realizzare 144 nuovi posti letto per la residenza U52 - ‘I Sirenei’ in via Bernardino da Novate. "Un passo importante per dare attuazione concreta al diritto allo studio, garantendo pari opportunità a chi sceglie di investire nella propria formazione", sottolinea Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca. Lo stanziamento di 14.773.742 alla Bicocca è parte di un investimento di 187 milioni su scala nazionale.

Si.Ba.