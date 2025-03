Cocaina nascosta. Nel rullo adesivo c’erano 25 involucri

Cocaina nascosta dentro una spazzola adesiva. La polizia ne ha trovati 25 involucri all’interno di uno di quei rulli che generalmente si passano sui vestiti per togliere i pelucchi. Una trovata ingegnosa che però non è servita a nascondere agli agenti lo stupefacente celato all’interno, il pomeriggio di venerdì 14 marzo. Così per il pusher, un cittadino italiano di 24 anni, con precedenti penali e di polizia, è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sono le 18.20 di venerdì quando i poliziotti della Sesta sezione della Squadra Mobile di Milano che stanno perlustrando corso Sempione nell’ambito di un servizio mirato volto al contrasto di sostanze stupefacenti, notano un giovane che li insospettisce. Gli agenti lo osservano: dopo essersi incontrato con una donna, entra con lei all’interno di uno stabile per poi uscire circa dieci minuti dopo. I poliziotti decidono di seguirlo e di effettuare un controllo. E addosso all’uomo trovano una spazzola adesiva. All’apparenza sembra tutto normale: il primo strato presenta dei pelucchi appiccicati sulla superficie. Ma c’è una “sorpresa“: il rotolo con i fogli adesivi si può sollevare e, svitando il tappo del tubo di plastica sottostante, compaiono 25 sacchetti di cocaina per un peso totale di circa 18 grammi, oltre a 665 euro in contanti – in banconote di diverso taglio – verosimilmente provento di spaccio.

Gli immediati accertamenti svolti dai poliziotti di via Fatebenefratelli portano a individuare un box, in uso al ventiquattrenne, in via Mola, una traversa di viale Espinasse. Scatta subito la perquisizione: dentro il locale, gli agenti trovano altri 89 grammi di cocaina, 54 proiettili, un bilancino di precisione, una bilancia e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutto viene sequestrato e per il ventiquattrenne scatta l’arresto.

M.V.