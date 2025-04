Si arrampica su un palazzo in piazza Duomo: denunciato climber 21enne

Milano – Un climber 21enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato mentre cercava di arrampicarsi su un palazzo di piazza Duomo 19 che afferisce alla Galleria Vittorio Emanuele, nei portici settentrionali di piazza Duomo.

Il precedente

Il giovane, di origine kazaka, era stato già identificato l'11 aprile scorso dopo essersi arrampicato sui tetti dell'Università Statale. Gesto che era stato ripreso su un social e che aveva fatto scattare un intervento dei pompieri.

La “scalata” notturna

Ieri notte, intorno all'1.30, il giovane è stato visto mentre si arrampicava sulle impalcature della facciata del palazzo, quasi all'angolo con via Mengoni, dove si trovano alcuni uffici del Comune. Alla fine gli agenti delle Volanti lo hanno denunciato per violazione di domicilio e tentato furto (anche se probabilmente si trovava sulle impalcature, appunto, per una bravata).

Un fenomeno fuori controllo

Poco più di un mese fa all’Arco della Pace tre ragazzi si sono arrampicati sul monumento, a 25 metri d’altezza. I ragazzi si sono arrampicati per poi riprendere tutto e postare su Instagram la loro impresa pericolosissima e fuorilegge. "Purtroppo – aveva sottolineato Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi – gli ‘arrampicatori’ che hanno spopolato nei mesi scorsi fanno scuola ai più giovani, generando emulazioni. Bisogna intervenire perché fatti del genere non si ripetano: questi ragazzi rischiano la vita. Il fenomeno è completamente fuori controllo, occorrono dei provvedimenti nei loro riguardi e un confronto con le famiglie".