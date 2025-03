Cleaning Day sotto la pioggia in via Filzi

Più di 40 volontari con guanti, scope, palette, pinze lunghe e sacchetti, riempiti di mozziconi e piccola spazzatura: il bis della pulizia straordinaria di via Fabio Filzi, dopo il Cleaning Day di domenica scorsa, è andato in scena ieri mattina nel tratto tra i civici 1 e 23 e nelle laterali vie Zenon, Caretto, Marangoni e Adda fino all’angolo con via Fara. Nonostante la pioggia. Dalle 9.30 alle 13 volenterosi ascrivibili, tra gli altri, alla parrocchia di San Gioachimo, al comitato di zona ed esercenti, a uno studio d’amministratori condominiali e a un hotel della zona, a Federfarma, alle associazioni Agiamo e 4Tunnel, ai City Angels hanno lavorato col supporto tecnico dell’Amsa e il tifo del Consolato del Perù (che sta in Filzi 23), dell’assessora all’Ambiente Elena Grandi, del presidente del Municipio 4 Simone Locatelli e del dirigente del Commissariato Garibaldi-Venezia Angelo De Simone.