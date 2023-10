Israele, alcuni cittadini lombardi risultano ancora dispersi

Milano – Regione Lombardia è in contatto con i cittadini lombardi ancora in Israele. Ma "ci sono delle persone che ancora non si riescono a trovare. Speriamo che si possa risolvere positivamente anche il dramma di queste persone perché è un dramma per tutti. Quando si parla di lombardi è un dramma ancora più vicino a noi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione della Fiera Host a Rho Fiera Milano.

"Credo che in questo momento – ha aggiunto il governatore – ci si debba concentrare per mostrare il nostro sostegno incondizionato a un Paese che è stato aggredito in una maniera vergognosa. Sono atti inqualificabili, terroristici, che non hanno il minimo rispetto della vita umana e della convivenza civile. Credo che questo sia il momento di far sapere che tutto l'Occidente è con Israele".