Cittadini benemeriti. Domani la cerimonia

Cormano ha quattro nuovi cittadini benemeriti: Pina Mallamaci, dama dell’associazione "San Vincenzo" di Cormano, Piero Basilico, co-fondatore del gruppo locale "Bruco Gospel Choir", Pasquale Riitano, ex-sindaco cormanese dal 1980 al 1995 e Carlo Venturini, presidente della Pro Loco Cormano. Come prevede il regolamento delle civiche benemerenze, a presentare le candidature per l’anno 2024 sono stati proprio i residenti, consegnando in municipio le domande con le motivazioni della loro scelta; a seguire, la conferenza dei gruppi politici, presenti in consiglio comunale, ha esaminato tutte le proposte pervenute e ha individuato queste quattro persone. La cerimonia pubblica di consegna delle benemerenze ci sarà domani dalle 20.45, nella sala consiliare. G.N.