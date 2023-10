Ciro Di Maio, chi è l’attore e presentatore tv a processo per la droga dello stupro

Milano, 16 ottobre 2023 – Nuovo processo per Ciro Di Maio, il conduttore tv e attore, già arrestato un anno e mezzo fa con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il sostituto procuratore di Milano Baj Macario, dopo le indagini della Guardia di Finanza di Malpensa, ha chiesto per lui il giudizio immediato. L’uomo è accusato di avere importato 3 litri di GBL, la cosiddetta “droga dello stupro”: viaggiava dentro bottiglie che riportavano l'etichetta di banale silicone, ed era stata pagata in bitcoin. I flaconi pieni di sostanza stupefacente sono arrivati all’aeroporto di Malpensa con una spedizione dalla Cina con destinazione Milano. Per un analogo reato, Gbl spedita dall'Olanda, il 24 agosto 2021 era stato arrestato e poi condannato a un anno e 4 mesi.

Ciro Di Maio è nato a Napoli nel 1975. Nel 1998 ha debuttato in ‘Carramba che fortuna’, programma condotto da Raffaella Carrà, nel ruolo del ‘Carramba boy’. Di Maio ha interpretato alcuni ruoli in fiction di successo come ‘Un Medico in Famiglia 9’, ‘Un posto al sole’ e ‘Le tre rose di Eva 3’. Il successo è poi arrivato con la trasmissione ‘Diario di viaggio’ sul canale Marcopolo. Oltre al mondo della televisione, Di Maio ha una grande passione per la fotografia e ha scritto numerose recensioni di viaggio. È stato anche inviato di programmi di Raiuno e Sky.

Di Maio è stato arrestato il 24 agosto 2021. Poi, condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a un anno e 4 mesi (concesse le attenuanti generiche) e a una multa da 3.800 euro, il 7 luglio 2022. L'accusa: essersi fatto spedire dall'Olanda a casa, in zona Loreto a Milano, un litro di Gbl, liquido incolore conosciuto anche come 'droga dello stupro'. La droga, che in Olanda viene venduta legalmente, era stata spedita, assieme ai flaconcini per le dosi, nell'abitazione del conduttore, ma l'indirizzo del destinatario, a quanto si era appreso, conteneva generalità diverse. Da un litro di Gbl si ottengono circa 1400 dosi.

Il pm Leonardo Lesti, titolare delle indagini condotte dalla Squadra mobile, aveva chiesto una condanna a 2 anni e a 3mila euro di multa per Di Maio. Sempre il pm aveva spiegato che la droga “non era destinata ad un uso personale, almeno una parte non lo era”. La dimostrazione risiedeva in una “serie di acquisti fatti sul web nel corso del tempo per quantità rilevanti” e le “chat acquisite sul suo telefono” già nel dicembre 2020, quando era stato arrestato per un ordine da 4 litri di Gbl dalla Cina. Era poi stato scarcerato.

L’ultimo arresto, che ha visto l'ex conduttore tv prima ai domiciliari e poi in libertà allo scadere dei termini di custodia cautelare, parte da una spedizione arrivata alla Cargo City dell'aeroporto di Malpensa proveniente dalla Cina, intercettata dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa che hanno individuato la sostanza stupefacente. I finanzieri hanno eseguito una consegna controllata per acquisire altre prove utili a individuare i responsabili del traffico di droga seguendo, in incognito e a distanza, la spedizione fino alla consegna della stessa al destinatario avvenuta a Milano. Il conseguente intervento in flagranza, ha consentito di sequestrare la spedizione contenente circa tre litri di Gbl e di arrestare l'importatore. Per questo oggi va a processo.

Durante l'operazione, i finanzieri avevano perquisito l'abitazione dell'arrestato, in zona Loreto a Milano, ed hanno trovato altro Gbl, in gergo detto anche "Gisella" o "Geena", Cocaina e Mefedrone. La "Gisella" importata in Italia veniva successivamente assunta oppure ceduta, secondo l'accusa, utilizzando in quest'ultimo caso anche servizi di corrieri a richiesta.

Dai primi accertamenti era emerso che Di Maio acquistava lo stupefacente on-line e lo pagava in moneta virtuale, un fenomeno di sempre maggiore diffusione tra le organizzazioni criminali e nei cui confronti è posta un’attenzione sempre crescente dai Finanzieri: l'etichettatura indicava che il pacco conteneva silicone. In sede di convalida davanti al Gip, Di Maio si era avvalso della facoltà di non rispondere rilasciando spontanee dichiarazioni: “La droga era per uso personale. Non l'ho mai ceduta ad altri”. La stessa linea difensiva tenuta nel primo processo.