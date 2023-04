Cinquecentomila euro per riqualificare il Rondò

Mezzo milione di euro per riqualificare piazza IV Novembre. Sono stati assegnati dalla Regione al Comune di Sesto. Da anni il Rondò necessita di un restyling a partire dalla pavimentazione sconnessa in più punti: l’ultimo intervento nell’area fu quello di quasi 15 anni fa per realizzare la seconda fontana al centro della rotonda lasciando sulla piazza la prima vasca orfana di scultura. Solo pochi giorni fa piazza IV Novembre è stata anche teatro di una maxi rissa tra bande rivali che ha richiesto l’arrivo dei carabinieri. "Con questi 500mila euro, che abbiamo ottenuto da Regione Lombardia porteremo avanti degli interventi di rigenerazione urbana e di manutenzione straordinaria molto importanti - ha annunciato il sindaco Roberto Di Stefano -. Ancora una volta dimostriamo grande efficienza e pragmatismo nell’attrarre sul territorio risorse economiche per migliorare la città". Mentre gli uffici predispongono il progetto, i residenti chiedono nuova pavimentazione, miglioramenti della viabilità resa più difficile dalla nuova pista ciclabile, telecamere e una caratterizzazione per una delle piazze di maggior transito di Sesto. Anche il Comune di Cinisello ha vinto un finanziamento di 100mila euro dal Pirellone per la riqualificazione del parco Dalla Chiesa a Sant’Eusebio. "Saranno rifatti arredi, verde e percorsi sportivi, ci saranno nuovi giochi, sarà ristrutturato il campo da bocce e sarà inserito un percorso culturale che racconterà la storia del generale Dalla Chiesa - ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi -. In questi 5 anni abbiamo davvero raggiunto il record di fondi intercettati".La.La.