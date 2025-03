Cinisello, rassegna teatrale. Compagnie del territorio sul palco dell’auditorium

Parte domani sera la rassegna delle filodrammatiche, giunta alla settima edizione. Le compagnie del territorio si esibiscono all’auditorium Falcone e Borsellino de Il Pertini per una nuova stagione teatrale, articolata su dieci appuntamenti a ingresso libero. Il sipario si apre alle 21 con "Nella tana del lupo eravamo ombre", scritto e diretto da Noemi Radice e messo in scena dal Gruppo TeaTro LeA. Il racconto è ambientato nel 1943. "Ogni giorno, quindici donne entravano nella Tana del Lupo, senza dire niente a nessuno. Erano quindici corpi, sani e robusti. Quindici cavie. Erano le assaggiatrici di Hitler. Ingrid, Julia, Magda, Ursula sono quattro di queste donne. Le loro strade si incrociano proprio lì, alla Tana del Lupo, a pregare per la vita aspettando la morte. Diventano ombre, ma sono donne con il proprio vissuto: scopriamo le loro storie di amori, fatiche, lotte, passioni, mentre nasce tra loro qualcosa di inaspettatamente simile a un’amicizia". L’appuntamento successivo sarà il 16 maggio con "AAA Cercasi segretaria tuttofare" della compagnia C.A.O.S. Sul palco la Compagnia Teatrale Primavera, che porterà "Zero" (16 maggio), Andronauti GRT con "L’importanza di essere Earnest" (30 maggio), Compagnia del Mantello con "Da domani si fa i conti" (26 settembre), Teatro… Oltre con "Caviale e Lenticchie" (10 ottobre), Oneiros con "Se questo fosse uno spettacolo" (17 ottobre), Officina teatrale di Mille&UnaVoce con "Essere o non essere - Cinque "personagge" per colpa d’autore" (31 ottobre), La Silloge con "Le tredici cime (intrecciati)" (14 novembre), Compagnia del Borgo con "La guerra del Nanni" , che chiuderà la rassegna il 28 novembre. Una cavalcata lunga otto mesi che porterà sul palco sempre le compagnie di attori non professionisti ma per passione e spettacoli di vario tipo: dalla commedia brillante ai drammi.