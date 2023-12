Cade da un’impalcatura, muratore di Cinisello Balsamo muore in Toscana

Cinisello Balsamo, 13 dicembre 2023 – Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio a Gaiole in Chianti, provincia di Siena. Vittima un muratore di 24 anni di origini egiziane che, secondo una prima ricostruzione, è caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa 10 metri.

L'incidente è avvenuto nei pressi di un'azienda agricola in località Terrazze di Adine. Il giovane muratore è caduto da un’impalcatura mentre stava riparando un solaio. Un volo di una decina di metri che non gli ha lasciato scampo. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di un’azienda agricola, in località Terrazze di Adine, nel comune di Gaiole in Chianti.

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’infortunio che è costato la vita al 24enne. Stando a una prima ricostruzione, erano da poco passate le 17, e il giovane era intento a sistemare un solaio, quando all’improvviso, per cause da chiarire, è precipitato da un ponteggio, volando nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri. L’allarme è scattato immediatamente e sono arrivati sul posto il 118 della Asl Toscana sud est, un’ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti, Pegaso 2.

Il 24enne nella caduta aveva riportato ferite gravissime e purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. Sul luogo teatro dell’infortunio mortale sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Poggibonsi, i vigili del fuoco del comando provinciale, la polizia municipale e il personale della Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). Sono stati effettuati dei rilievi e acquisiti elementi per cercare di far luce sulle cause di una tragedia che ha lasciato nel dolore i familiari del 24enne e i suoi colleghi di lavoro.

Il precedente

L’edilizia si conferma uno dei settori in assoluto più a rischio. Solo due giorni fa un altro giovane muratore di origini egiziane Mohammed Alì Fathi Abdelghani, 28 anni, è rimasto schiacciato da una cassaforma metallica – un involucro prefabbricato utilizzato per contenere le colate di cemento armato – al decimo piano di un cantiere edile di Milano, in via Parravicini angolo Sammartini, zona stazione Centrale.