Violenza sulle donne, il Mc Donald’s di Cinisello Balsamo promuove l’iniziativa ‘Non sei sola, lasciati aiutare’

Cinisello Balsamo (Milano), 21 febbraio 2024 – Il ristorante McDonald’s di Cinisello Balsamo contro la violenza sulle donne. Il locale ha scelto di fermarsi, oggi, per promuovere l’iniziativa “Non sei sola, lasciati aiutare”, lanciata per sensibilizzare sul tema e far conoscere il più possibile gli strumenti a supporto delle vittime.

Gli adesivi

Il ristorante ha ribadito il suo impegno concreto, ponendosi come amplificatore di un messaggio dal forte impatto sociale. Nei bagni degli store McDonald's aderenti all’iniziativa sono affissi infatti degli adesivi che ricordano alle donne che dovessero trovarsi in contesti di violenza l’esistenza del 1522, il numero nazionale gratuito - promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - che tutti i giorni, 24 ore su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Un modo semplice e concreto per favorire la conoscenza dell’iniziativa mettendo a disposizione gli spazi del ristorante che ogni giorno accoglie i cittadini di Cinisello Balsamo e che può svolgere un’importante funzione di volano di comunicazione per un messaggio che deve poter raggiungere quante più persone possibili.

Il numero 1522

Dal 1° luglio 2020, il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking 1522 è gestito da Differenza Donna con l’obiettivo di sviluppare un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto alla violenza dentro e fuori le mura domestiche.

Gli ultimi dati Istat

Secondo gli ultimi dati diffusi da Istat, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, in Italia il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale; e le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. A questi si aggiungono i dati relativi ai femminicidi, che secondo le rilevazioni Istat sono 106. Anche gli accessi ai Pronto Soccorso fotografano lo stato attuale: oltre 14.400 nel 2022, pari a un +13% vs 2021.

“Un valido contributo alla lotta contro la violenza di genere”

Secondo Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Regione Lombardia, “l’idea di promuovere un’iniziativa semplice e potente come questa è molto importante. Cinisello Balsamo riveste una funzione strategica importante, si conferma un modello di incontro fra pubblico e privato”. Di parere simile Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Regione Lombardia: “Si tratta di un valido contributo alla lotta contro la violenza di genere. Affiggere nei bagni e nei ristoranti gli adesivi con il numero nazionale antiviolenza è una scelta utile per la conoscenza e la consapevolezza di un sostegno prezioso”.

Soddisfatto il sindaco della cittadina alle porte di Milano, Giacomo Giovanni Ghilardi, che ricorda che “l'amministrazione di Cinisello Balsamo lavora con diverse realtà presenti sul territorio a tutela delle donne. Ci troviamo in uno dei primi McDonald's in Italia, da qui passa una grande quantità di persone che vede questo luogo come una casa e come un sostegno”.

“La violenza contro le donne è un tema di grande attualità che occorre affrontare con urgenza – aggiunge Giacomo Bosia, Licenziatario McDonald’s Cinisello Balsamo – McDonald’s si impegna per prevenire questo fenomeno. In tal senso affiggiamo un adesivo che riporta il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking 1522 che dà un aiuto alle donne che si sentono in pericolo. È solamente una delle tante attività che facciamo a livello sociale”.