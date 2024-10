Cinisello, blitz alla Crocetta: denunciati titolari di ostelli abusivi

Cinisello Balsamo (Milano), 23 ottobre 2024 – Giro di vite per gli affittacamere abusivi. La polizia locale ha predisposto un piano di controllo, soprattutto nel quartiere periferico della Crocetta, a confine con Sesto San Giovanni.

In viale Romagna 31, era nato un vero e proprio ostello irregolare all’interno di un bilocale. Nonostante l’alloggio disponesse di una sola camera da letto e di una piccola cucina, gli agenti hanno trovato ben sei ospiti. Stipati e accampati, sepolti dagli effetti personali di ciascuno, i sei vivevano in precarie condizioni igienico-sanitarie e dormivano su giacigli di fortuna. I sei sono tutti stranieri e pagavano da mesi un affitto per coabitare in quegli spazi inesistenti.

Una situazione permanente di sovraffollamento che è stata segnalata al comando direttamente dai residenti del palazzo. Dalle verifiche effettuate, è emersa una possibile attività di affittacamere illecita, gestita dall’affittuario dell’immobile, che lucrava sugli ospiti presenti. Il responsabile è stato fotosegnalato, denunciato per i reati commessi e sanzionato con un importo di 4.000 euro.

Pochi giorni fa, gli agenti, con il supporto dei carabinieri, hanno ispezionato un altro appartamento, che era stato segnalato dagli abitanti. Stavolta l’ostello abusivo si trovava in viale Marche, sempre nel quartiere Crocetta. Qui i ghisa hanno scoperto un alloggio con una presenza eccessiva di persone, identificate e risultate regolari sul territorio italiano, che pagavano per essere ospitate, senza autorizzazione. Anche in questo caso, il proprietario è stato multato con una sanzione di 4.000 euro e denunciato. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con ulteriori verifiche previste sia nel quartiere Crocetta che in altre parti della città, per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini.