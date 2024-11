Cinisello Bandiera azzurra. Paradiso di chi usa i piedi

Maurizio Damilano, campione del mondo di marcia e fondatore della scuola del cammino a Saluzzo, è stato la “guest star“ di una giornata di festa che ha visto la consegna alla città della Bandiera azzurra del cammino e della corsa. "Un riconoscimento prestigioso che conferma l’impegno di Cinisello nel promuovere lo sport e la salute come strumenti di benessere e qualità della vita per tutti i cittadini – ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi –. La bandiera è un simbolo che premia il nostro lavoro e l’impegno delle realtà sportive locali, che con passione incentivano attività per tutti". L’iniziativa di Fidal e Anci ha l’obiettivo di valorizzare i 10 Comuni che meglio testimoniano l’impegno nella sensibilizzazione a queste discipline e alla salute in generale, come strumenti di benessere e qualità della vita per i cittadini. Cinisello Balsamo è risultata essere tra le migliori in tema di attività dedicate al cammino e alla corsa, come strumenti di pratica allargata e di facile accesso da parte dei cittadini. "Questo riconoscimento è per tutta la comunità: la bandiera azzurra è un invito a tutti a muoversi, a scoprire il piacere del cammino e della corsa nei nostri bellissimi parchi. Abbiamo tutti i servizi, i percorsi, le organizzazioni che ci permettono di valorizzare il movimento come fonte di salute, socialità e benessere – ha sottolineato l’assessore allo Sport e Salute Riccardo Malavolta –. È poi uno stimolo a fare sempre di più".

Durante la cerimonia di consegna è stato anche inaugurato un nuovo percorso da dedicare alla corsa e al cammino: quest’anno è stato individuato quello tra il parco Canada e il parco della Costituzione, dove è stata installata anche un’apposita segnaletica azzurra. "Cinisello ospita manifestazioni di interesse nazionale tra cui il Cinisello Balsamo Running Festival. E la Bandiera azzurra è simbolo di sport e socialità e si traduce in un invito alla cittadinanza a praticare sempre di più attività motorie", ha concluso Malavolta. In questi mesi, anche l’Azienda farmacie comunali, in collaborazione con l’amministrazione, ha organizzato un ciclo di camminate nei giardini e al Parco Nord Milano, formando un gruppo locale di “ambasciatori del benessere“ tra consigli nutrizionali, sportivi e di salute.