Cinisello Balsamo, al’ospedale Bassini inaugurata la nuova e tecnologica Cardiologia

Cinisello Balsamo (Milano), 26 ottobre 2024 – Rinnovata, tecnologica e su misura di degente. È stata inaugurata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo la nuova unità di cura cardiologica. Oltre 770 metri quadri per un’unità moderna dedicata ai pazienti cardiologici critici, con 6 posti letto, un posto isolato e un sistema avanzato di gestione della pressione per persone immunodepresse o infette, monitoraggio continuo e accesso in tempo reale ai dati di ogni paziente, integrandoli nella cartella clinica elettronica regionale. Particolare attenzione è stata posta alla scelta qualitativa di tutti i singoli componenti tecnologici e informatici per migliorare sia l’efficienza delle cure che il comfort dei degenti. Tutte le strumentazioni e i presidi necessari alla cura dei pazienti sono ad esempio sollevati da terra grazie a un sistema di travi pensili completamente configurabili, in modo rapido e preciso, a seconda delle esigenze cliniche della singola persona.

Eventuali allarmi, con specifiche gerarchie di gravità, sono immediatamente visualizzabili a ogni postazione e contemporaneamente su una consolle completamente interattiva: in questo modo i professionisti sono informati a colpo d'occhio sulla situazione nel reparto e dei pazienti, anche attraverso dispositivi mobili. “Ogni postazione è digitalizzata e consente a noi sanitari di avere accesso in tempo reale ai dati aggiornati del paziente, all'anamnesi, alle cure in corso, agli esami clinici e alla diagnosi, garantendo un monitoraggio continuo e preciso – ha spiegato Simona Pierini, direttore della Cardiologia dell’Asst Nord Milano -. Grazie alla dotazione tecnologica, i dati sanitari di ogni singolo paziente, desunti dalle apparecchiature biomedicali, possono essere trasmessi direttamente alla cartella clinica elettronica”. Come ha sottolineato anche Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano, “questa sarà la seconda azienda sanitaria in Lombardia ad attivare la cartella clinica elettronica regionale dedicata ai reparti ad alta intensità di cura. Grazie alle competenze dei professionisti e a dotazioni tecnologiche all’avanguardia, la Cardiologia dell’ospedale Bassini si pone come riferimento non solo per il territorio Nord Milano, ma come attore chiave del sistema sanitario regionale per la gestione dei pazienti cardiologici critici”.

Sono stati inaugurati anche 3 nuovi ambulatori, dedicati al trattamento e al follow-up di aritmie, cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco e altre patologie specifiche (embolia polmonare, miocarditi, pericarditi). “La Cardiologia del Bassini lavora in rete con centri di terzo livello per le principali patologie cardiovascolari, riuscendo quindi a garantire percorsi di cura completi e personalizzati per tutte le patologie cardiache, anche le più complesse”, ha concluso Valentina Bettamio, direttore sanitario dell’Asst Nord Milano.