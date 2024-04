Cinisello Balsamo, colloqui di selezione con le aziende e 100 offerte di lavoro al Job Day

Cinisello Balsamo (Milano), 9 aprile 2024 – Colloqui di selezione con 100 offerte di lavoro e servizi di consulenza offerti dal centro per l’impiego nell’area metropolitana del Nord Milano. Per tutta la giornata di venerdì 12 aprile, a Cinisello Balsamo si svolgerà il “Job day” dedicato alle persone in cerca di occupazione. Una giornata che sarà scandita da colloqui di selezione con imprese e agenzie per il lavoro, workshop dedicati all’orientamento e ai servizi offerti dal centro per l’impiego e incontri con gli enti di formazione del territorio.

L’evento, che si terrà dalle 10 alle 18 a Villa Di Breme Gualdoni Forno, è stato organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con Città Metropolitana di Milano, Comune di Cinisello Balsamo e Regione Lombardia. Tra le aziende che saranno presenti, anche con i loro stand, ci sono Avranno, Arcaplanet, Geico, Koinè Cooperativa Sociale, Malvestiti e Muchmore Intrattenimenti.

Nell’arco della giornata le persone potranno sostenere colloqui di selezione, presentare le proprie candidature e avere informazioni anche sui corsi delle scuole di formazione. Spazio, inoltre, a partire dalle 14 agli incontri sull’orientamento rivolti ai giovani e disoccupati e alle donne sopra i 30 anni che desiderano ripartire nel lavoro.

Ci sarà anche un momento dedicato alla presentazione dei servizi tailor-made per le persone e per le imprese e alle opportunità offerte dal programma nazionale Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) per chi è in cerca di nuove occasioni professionali.

In mattinata, a partire dalle 11, ci sarà il convegno “Agenda Lavoro: investire per il futuro”, tappa del ciclo di incontri sul territorio promosso dall’assessorato all’Istruzione, formazione, lavoro di Regione Lombardia.

Saranno presenti, oltre al team di Afol Metropolitana e di Eures, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio: Adecco, Ciofs Lombardia, CNOS-FAP, Consorzio SIR, E-Skill, Etjca, Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Mazzini, IAL Lombardia, Idea Agenzia per il Lavoro, Manpower, Maw, My Ecole, Randstad, Samsic HR Italia, Synergie e Umana.

Dalle 10 alle 17 sarà possibile candidarsi alle offerte di lavoro e incontrare per un colloquio di preselezione i recruiters di Afol Metropolitana, delle agenzie per il lavoro e delle aziende che hanno aderito. Per partecipare all’appuntamento basta compilare il form su afolmet.it oppure presentarsi all’evento con la copia del proprio curriculum cartacea o salvata su smartphone.