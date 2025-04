Cinisello Balsamo, lite sull’autobus: 17enne accoltella alla pancia un passeggero e poi scappa

Cinisello Balsamo (Milano), 3 aprile 2025 – Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri per aver aggredito un adulto a Cinisello Balsamo, hinterland nord di Milano, dopo una lite incominciata sull'autobus. È successo nella serata di lunedì. Il minorenne (italiano) e la vittima di 42 anni, di nazionalità egiziana, hanno discusso per un banale motivo sul mezzo pubblico.

La rissa

Il diverbio è proseguito anche alla piazzola della fermata quando i due contendenti sono scesi. L'uomo è stato ferito all'addome con un coltello prima che il 17enne scappasse. In via Matteotti sono arrivati i soccorritori del 118 e i militari dell'Arma. Il 42enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, mentre il ragazzino è stato rintracciato all'interno di una vicina pizzeria in cui si era rifugiato. In accordo con il pubblico ministero di turno per i minorenni, è stato portato al Cpa dell'istituto minorile Beccaria.

Precedenti

Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di aggressioni, anche gravi, avvenite sui mezzi pubblici di Milano e dell’hinterland. A metà marzo, una donna di 70 anni era stata violentemente malmenata a bordo di un bus della linea 80, a Milano, da una gang di egiziani per rubarle la collana d’oro. Ancora il 10 marzo scorso, un 53enne italiano in stato di dormiveglia era stato derubato del cellulare su un filobus della 90-91 alle due di notte. All’altezza della fermata di viale Serra/Colonna il ladro e la vittima si erano affrontati. Il ladro, un algerino irregolare, lo aveva affrontato con lo spray al peperoncino e colpendolo con un pugno. Era poi stato fermato e arrestato dalla polizia, che lo aveva sorpreso rannicchiato fra le auto in sosta, per cercare di nascondersi.