Aggredito nel parcheggio Atm: due coltellate appena sceso dal bus

Una mancata precedenza sul predellino sarebbe all’origine di un’aggressione avvenuta ad Assago all’hub degli autobus. Un trentenne di origine peruviana è rimasto ferito dopo essere stato colpito da alcuni fendenti. L’episodio si è verificato ieri alle 7:50 al parcheggio Atm di Assago, dove fanno capolinea i pullman provenienti da Rozzano, Milano Sud-Ovest e Buccinasco.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita da un diverbio per una mancata precedenza durante la salita o la discesa dal pullman. Dopo un acceso scambio di parole, un individuo ha estratto un oggetto appuntito, probabilmente un coltellino, e ha colpito la vittima alla spalla e al collo. L’aggressore, sconosciuto alla vittima, è poi fuggito, riuscendo per ora a far perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasporto in ospedale. Sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Corsico, che stanno conducendo le indagini e analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona e dell’autobus su cui è avvenuta l’aggressione. Per Atm è avvenuta giù dal bus. "Ho visto arrivare l’ambulanza e i carabinieri - racconta un addetto al parcheggio della metropolitana -, so che uno è scappato, ma non da questa parte, forse verso la metropolitana".

L’aggressione è avvenuta in orario di punta, quando l’hub degli autobus è affollato da studenti e lavoratori che corrono a prendere la metro e viceversa. La speranza è che qualcuno abbia visto l’aggressore e possa fornire elementi utili alle indagini.

