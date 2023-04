Cimitero di Rho più sicuro grazie alla videosorveglianza

Furti di rame, fiori, vasi, lastre di marmo dei loculi non ancora occupati e due settimana fa anche della borsetta di una donna in visita alla tomba di un parente. Nel cimitero di corso Europa a Rho, dopo i malumori dei cittadini, finalmente sono arrivate le telecamere. Completati i lavori di configurazione l’impianto di videosorveglianza è in rete e visibile alla centrale operativa della polizia locale. Sono state installate telecamere anche nei cimiteri di Lucernate e Passirana, in arrivo invece in quello di Terrazzano e Mazzo. Il materiale rubato all’apparenza senza nessun valore, in realtà sul mercato nero può garantire guadagni a tre zeri, in particolare le lastre di marmo che non avendo ancora nessuna scritta possono essere rivendute facilmente. In media si parla di 3-4 furti di fiori su monumenti e lapidi ogni mese.Ro.Ramp.