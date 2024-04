Cielo dal rosso al rosa oggi su Milano: l’alba multicolore diventa uno spettacolo

Milano – Chi si è dovuto svegliare presto questa domenica si è potuto “consolare” con lo spettacolo di un insolito cielo multicolor sulla città. L’alba si è infatti tinta di un colore che andava dal rosso al rosa culminando in un intenso indaco: il tutto è durato pochi minuti, abbastanza però per colpire milanesi e turisti già in movimento in città alle prime ore del mattino.

Da cosa dipende questa colorazione? Il “cielo rosa” è legato all’incidenza dei raggi del sole, ancora basso sull’orizzonte, e alla presenza di nubi stratiformi di passaggio. Pochi giorni fa, prima di Pasqua, il cielo di Milano si era invece tinto di giallo. Colpa” delle sabbie del deserto del Sahara che il forte vento di Scirocco aveva sollevato fino a diversi chilometri di altezza e portato oltre il Mediterraneo.