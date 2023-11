Aurora boreale in Lombardia: perché il cielo si è dipinto di viola e rosso

Ieri pomeriggio, nei cieli di quasi tutt'Italia, è stato possibile assistere allo spettacolo dell'aurora boreale. Un fenomeno assolutamente inconsueto alle nostre latitudini, tanto da far schizzare l'hashtag #aurora in cima ai trend di X (il vecchio Twitter), con foto e video in arrivo da ogni parte dello Stivale. È successo ieri, con la massima visibilità tra le 18 e le 19, quando il cielo, dalle Alpi alle Dolomiti, si è dipinto di rosso scatenando lo stupore di migliaia di italiani.

Uno scatto dell'aurora boreale vista da Cremona

Ma com'è possibile che questo spettacolo si sia verificato alle nostre latitudini? A spiegare il fenomeno ci ha pensato un esperto del sito 3bmeto:

"L'aurora boreale si forma grazie all'interazione tra il campo magnetico terrestre e il vento solare. Quando quest'ultimo è in fase di forte attività, possiede un'elevata densità di particelle cariche che vengono veicolate all'interno del campo magnetico terrestre, emettendo onde elettromagnetiche anche nel campo del visibile da cui le aurore.

Solitamente, a causa della geometria del campo magnetico terrestre, si ha maggiore concentrazione di queste particelle nelle cosiddette fasce di Van Allen, a latitudini settentrionali. È dunque raro osservare le aurore al di sotto del 50-simo parallelo, ancor di più del 45-simo come è accaduto oggi!"