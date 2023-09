Cicogna ferita salvata dagli agenti di Città Metropolitana

Colturano, 24 settembre 2023 – Gli agenti del nucleo ittico-venatorio della Città Metropolitana di Milano hanno prestato soccorso a una cicogna in difficoltà. È successo nelle campagne di Colturano dove l’animale, con un’ala ferita, è stato avvicinato, catturato e successivamente affidato agli esperti del Wwf di Vanzago per le cure del caso.

Già in precedenza questa stessa cicogna era stata soccorsa e medicata nell’oasi di Vanzago, per problemi di deambulazione. Dopo quell’episodio, era stata reimmessa in natura. Anche in quest’ultimo caso, dopo la guarigione dell’ala ferita, il volatile sarà liberato per poter tornare nel suo habitat naturale proprio come accaduto nei giorni scorsi al cucciolo di volpe, curato e rimesso in libertà dopo essere stato investito da un’auto un paio di settimane a Bollate.

Qualora ci si imbatta in un animale selvatico ferito, o in difficoltà, è possibile contattare il nucleo ittico-venatorio di Città Metropolitana, al numero 02-77405808. Gli agenti provvederanno al recupero, in sicurezza. Sono sconsigliate azioni individuali poiché le manovre messe in atto da personale non specializzato potrebbero aggravare la situazione, o compromettere la vita dell’animale.