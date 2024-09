Cicogna da record: 11 neonati in tre giorni

Undici parti in tre giorni: una settimana da record, quella appena passata, per il reparto di Ostetricia e ginecologia del Santa Maria delle Stelle. Sette bimbe e quattro maschi sono nati fra il 16 e il 19 settembre. Superlavoro per lo staff capitanato dal dottor Giuseppe Losa. Sul fronte ospedaliero, un bel segnale: le nascite a Melzo, dopo anni di rischio esodo, sono ormai da tempo in costante aumento. "Sono la bellezza di 11 i cuccioli che in pochi giorni hanno deciso di presentarsi al mondo nelle sale parto di Melzo. I neonati hanno impegnato lo staff diretto dal dottor Giuseppe Losa in quella che è una delle avventure più belle e entusiasmanti", ha spiegato l’azienda ospedaliera. Un grande plauso va anche allo staff ostetrico coordinato da Monica Arianna Gatti "che dal primo gennaio a oggi ha accolto 387 nuovi nati, 40 in più rispetto allo stesso intervallo di tempo dello scorso anno. A dimostrazione dell’impegno e del crescente gradimento per un punto nascita che è sempre più un riferimento nell’area del sud-est milanese e della Martesana e che anche in epoca di calo demografico riesce a proporsi come struttura di qualità e competenza". M.A.