Ciclovia Villoresi, "iniziate le operazioni" . Chiusura della tratta e disagi in vista

Lavori in corso sulla ciclovia Villoresi, dove ci sarà la sistemazione finale delle passerelle ad opera di Città Metropolitana di Milano. "Le operazioni sono iniziate ieri e riguarderanno i percorsi ciclopedonali di Palazzolo, a scavalco della ferrovia e del canale Villoresi - hanno spiegato dal Municipio -". Gli addetti dovranno anche realizzare i raccordi del percorso e la nuova pavimentazione, oltre a procedere nella fase finale del restyling alla pulizia e alla sistemazione dell’area verde. il cantiere si porta dietro inevitabilmente dei disagi. È stata predisposta, infatti, la chiusura temporanea della tratta.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, da ieri e fino a circa 4 mesi sarà necessaria anche la serrata della strada alzaia della ciclovia Villoresi: da via Castelletto a Paderno Dugnano, via Milano (Limbiate) fino a via Pisacane. L’intervento non ha mancato di scatenare polemiche. "Avremo l’accesso interdetto durante tutta la primavera e la prima parte dell’estate", hanno lamentato alcuni cittadini. La.La.