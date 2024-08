Tre ciclisti stranieri percorrono la autostrada A1 al buio della notte: la Polstrada li scorta fuori e li sanziona

Melegnano (Milano) – In bicicletta e per di più al buio della notte, stavano affrontando un tratto di autostrada A1. Un comportamento pericolosissimo che solo la prontezza del titolare del soccorso stradale dell'Aci Mura Car di Lodi, che li ha trovati mentre cercavano di affrontare un'uscita, ha evitato potesse trasformarsi in tragedia.

La polizia Stradale ha preso in consegna, scortandoli fino a fuori dalla rete autostradale, tre ciclisti stranieri che stavano percorrendo la A1 all'altezza di Melegnano la notte scorsa. A segnalare agli agenti la loro pericolosa presenza è stato appunto il titolare del soccorso stradale, che ha fatto loro prima invertire la marcia e, poi, li ha scortati per 500 metri fino a una piazzola. Qui sono arrivati gli agenti della Stradale a identificarli e sanzionarli.