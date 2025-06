Ciak, si gira d’estate: campus di regia e festival

Due campus gratuiti, a base di cinema, per ragazze e ragazzi tra i 12 e i 21 anni: a promuoverli è Cineteca Milano in collaborazione con Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale Ets. Il primo si intitola “E tu, che animale sei?” ed è rivolto a ragazze e ragazzi dai 12 ai 16 anni. Un Workshop di regia a cura dei filmmaker Andrea Sestu e Federico Allocca che si svilupperà dal 23 al 27 giugno. Sarà un’esperienza immersiva nel mondo del cinema e dell’immaginario animale, ispirata alla mostra “La pop-art animata di Bruno Bozzetto” che è allestita al Mic, il Museo Interattivo del Cinema di viale Fulvio testi. I partecipanti saranno coinvolti in workshop pratici di sceneggiatura, produzione e regia, per realizzare un cortometraggio originale, che sarà proiettato durante la 18esima edizione del Festival Piccolo Grande Cinema (in programma dall’8 al 16 novembre).

Il secondo campus si chiama “Festival Mon Amour – diventa young programmer della Cineteca” ed è rivolto ai più grandi, dai 17 ai 21 anni. Si svolgerà dal 16 al 28 giugno e servirà a scoprire come si selezionano, promuovono e presentano i film di un festival. "I partecipanti entreranno nel cuore del Festival Piccolo Grande Cinema, affiancando il Comitato di Selezione nella scelta di un film in concorso, curandone comunicazione e presentazione in sala", spiegano da Cineteca Milano, che per l’organizzazione su avvale della collaborazione anche di Young4Film – Rete dei Festival Cinematografici Europei. Il secondo campus si svolgerà nella biblioteca di via Tofane 49 e al Mic. Posti limitati, ci si potrà iscrivere fino al 6 giugno.

Si.Ba.