Chiusi in gabbia senza acqua Salvati due cani

Chiusi in una gabbia troppo piccola per due, su un balcone, a Pioltello, senza bere e senza mangiare. Sono stati i vicini di casa a lanciare l’Sos per salvare due cuccioli, un pastore tedesco e un husky (nella foto), che piangevano giorno e notte, senza che il loro proprietario se ne occupasse. Non il resto del quartiere però, che ha chiesto l’intervento della polizia locale. È scattato così il controllo e gli uomini del comandante Mimmo Paolini hanno constatato i maltrattamenti. Le bestiole sono state affidate alle cure dei veterinari di Ats, mentre il padrone è stato identificato ed è in corso l’indagine che ricostruirà l’intera vicenda. Da dove provengono gli animali? Molti i punti da chiarire, come la posizione di chi avrebbe dovuto prendersene cura, all’esame degli specialisti dell’Azienda sanitaria anche le modalità di custodia adottate, si devono valutare eventuali danni riportati dai giovani esemplari e anche la loro prossima collocazione. L’episodio segue il caso dei 14 cani ritrovarti in condizioni precarie a Inzago lo scorso ottobre. Bar.Cal.