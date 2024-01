Milano, follia a Chinatown: prova a uccidere a coltellate un 25enne in un ristorante. Arrestato

Tre cittadini cinesi di 19, 20 e 31 anni sono stati arrestati dalla Polizia per il tentato omicidio di un connazionale di 25 anni avvenuto il 10 aprile dello scorso anno in un ristorante in via Lomazzo.

Alcuni frame del raid dell'aggressore in Chinatown

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della Squadra Mobile milanese, quel giorno, poco prima delle ore 15, mentre la vittima si trovava all'interno del ristorante in compagnia di alcuni amici, è entrato un uomo vestito con abiti neri e un casco integrale nero che, con un grosso coltello, ha colpito il giovane con più fendenti diretti al collo e al torace. L'uomo si è salvato proteggendosi con un braccio.

Movente del tentato omicidio sarebbero antichi screzi tra la vittima e uno dei tre indagati. Sempre secondo la dinamica ipotizzata dagli investigatori, il 10 aprile 2023, dopo aver saputo della presenza della vittima in zona Chinatown, uno degli indagati, di 20 anni, avrebbe intercettato e seguito la vittima, comunicandone poi la posizione all'interno del ristorante al complice, di 31 anni, che, dopo essersi preparato vestendosi in modo tale da non essere riconosciuto dalle telecamere, ha rapidamente raggiunto la vittima all'interno del locale dove ha compiuto la violenta aggressione prima di darsi alla fuga e cambiarsi nuovamente aiutato dal terzo complice 19enne. Quest'ultimo ha anche avuto il ruolo di sbarazzarsi del borsone con all'interno gli indumenti utilizzati per l'esecuzione materiale del tentato omicidio.