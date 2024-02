Chiara Ferragni mostra la vacanza in montagna e l’hotel viene travolto dagli insulti (ma non solo). Ecco cosa è successo

Non ha perso il suo “tocco” magico ma di certo la sua presenza è diventata “controversa” dopo l’iscrizione nel registro degli indagati a Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata per la vicenda del pandoro Balocco, per quella delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola sosia. Chiara Ferragni guarda avanti e torna a popolare i social con post di “stra-ordinaria” vita familiare. Ma non è più tutto oro quello che luccica sui suoi social, come conferma il caso dell’Hotellerie de Mascognaz a Champoluc, in Valle d'Aosta, costretto a rimuovere il post in cui l’influencer mostrava le foto della vacanza in hotel perché “travolto dai commenti negativi”.

Chiara ha chiesto di poter condividere il post sul proprio profilo Instagram, dal messaggio (“Ho trascorso un bellissimo fine settimana all'Hotellerie de Mascognaz, un albergo dislocato su un antico borgo del 1300 in Val d'Ayas in mezzo al nulla”) si approda via link alla pagina dell'albergo. E lì, sotto l'immagine di un cameriere che prepara un aperitivo, accade di tutto: centinaia di like, ma anche una valanga di critiche. “Che vergogna, proprio una truffatrice dovevate invitare”, “andare in un hotel pubblicizzato da un elemento del genere? NO GRAZIE”, e così via scadendo. Tanto che “dopo poche ore l’hotel ha dovuto cancellarlo – ha spiegato alla rivista del Gambero Rosso una manager della struttura –. Nella notte è successo il pandemonio, ci sono arrivati centinaia di insulti, e abbiamo dovuto rimuovere il tutto”.

Ma la valanga di reazioni negative al post non è l’unico “effetto Ferragni”. L’influencer brilla ancora di luce propria, tanto che l’hotel avrebbe fatto il pieno di follower e prenotazioni, come spiegano al Gambero Rosso i portavoce della struttura: "Non riusciamo più a starci dietro. Diecimila nuovi follower in meno di ventiquattr'ore, il doppio di quanti ne avevamo accumulati in anni di lavoro”. Insomma non sarà tutto oro (come in passato) quello che tocca la Ferragni, ma l’astro di Chiara non sembra affatto tramontato.